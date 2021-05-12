Народным депутатам якобы запретили беспрепятственно приходить в Офис Президента. Такое ограничение якобы одобрили еще несколько месяцев назад.

Реакция нардепов на запрет

Законодательство о статусе народного депутата позволяет народным избранникам проходить в любой орган государственной власти. Для этого они должны показать свой мандат.

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Однако теперь нардепы не могут свободно проходить в здание ОПУ, показав работникам Управления госохраны свое удостоверение.

Парламентариям разрешают проходить внутрь, только в случае, если на их имя есть предварительный заказ в бюро пропусков.

Мы очень возмущались, даже в чаты сбрасывали видео, как коллеги скандалили с охраной. Но нам потом объяснили сотрудники УГО, что якобы такие ограничения продолжаются, если на работе есть президент. Когда президента нет – проходите, полная открытость,

– рассказал изданию нардеп от "Слуги народа".

Почему парламентариям запретили вход

Такая дополнительная мера в отношении нардепов в ОПУ появились несколько месяцев назад. Это якобы произошло после того, как внефракционный депутат Гео Лерос ворвался в приемную председателя ОПУ Андрея Ермака и попросил его секретаря передать, что Ермак "г*ндон".

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