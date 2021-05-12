Народним депутатам нібито заборонили безперешкодно приходити до Офісу Президента. Таке обмеження буцімто схвалили ще кілька місяців тому.

Реакція нардепів на заборону

Законодавство про статус народного депутата дозволяє народним обранцям проходити до будь-якого органу державної влади. Для цього вони мають показати свій мандат.

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Однак тепер нардепи не можуть вільно проходити в будівлю ОПУ, показавши працівникам Управління держохорони своє посвідчення.

Парламентарям дозволяють проходити усередину, лише у разі, якщо на їхнє ім'я є попереднє замовлення у бюро перепусток.

Ми дуже обурювалися, навіть у чати скидали відео, як колеги скандалили з охороною. Але нам потім пояснили УДОшники, що нібито такі обмеження тривають, якщо на роботі є президент. Коли президента немає – проходьте, повна відкритість,

– розповів виданню нардеп від "Слуги народу".

Чому парламентарям заборонили вхід

Такий додатковий захід щодо нардепів в ОПУ з'явилися кілька місяців тому. Це нібито сталося після того, як позафракційний депутат Гео Лерос увірвався у приймальну до голови ОПУ Андрія Єрмака і попросив його секретарку передати, що Єрмак "г*ндон".

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