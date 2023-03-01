Проект постановления №9068 зарегистрирован 28 февраля, пишет 24 Канал. Как свидетельствует объяснительная записка к документу, как обоснование для принятия такого решения Вениславский приводит "ненадлежащее исполнение Безугловой своих обязанностей в качестве заместителя главы профильного комитета".

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Безуглую обвиняют в передаче недостоверной информации

По словам Вениславского, 16 февраля Безуглая предоставила комитету ложную информацию о предварительном согласовании ею с Главным управлением разведки Минобороны законопроекта №4210 ко второму чтению.

Речь идет о документе, позволяющем назначать министром обороны военного на период военного положения без его отставки со службы. В то же время документально депутат этой информации не подтвердила.

Согласно письму начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова от 22 февраля 2023 года к председателю комитета Александру Завитневичу, проект закона № 4210 Главным управлением разведки Министерства обороны Украины не поддерживается.

В результате, по мнению Вениславского, Безуглая сознательно предоставила недостоверную информацию народным депутатам – членам комитета, с целью побуждения их к принятию или не принятию решений по рассматриваемым комитетом вопросам. Это может быть признано уголовным правонарушением согласно части 1 статьи 351 Уголовного Кодекса Украины.

Отмечается, что передача недостоверной информации народным депутатам – членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с целью побуждения их к принятию или не принятию решений по рассматриваемым вопросам является непосредственной угрозой национальной безопасности Украины, особенно в условиях военного положения.

С целью устранения этой угрозы предложено исключить Безуглую из персонального состава комитета.

Безуглая связывает это предложение с ее борьбой против нахождения в комитете Левочкина

Марьяна Безуглая в фейсбуке написала, что законопроект 4210 был для нее неожиданностью. Она предположила, что предложение Вениславского может быть связано с ее борьбой против нардепа бывшей фракции ОПЗЖ Сергея Левочкина.

"Касательно проекта постановления Вениславского на исключение меня из комитета. Не могу подробно прокомментировать, потому что для самой неожиданность. Через несколько дней он прислал мне проект в личные, как угрозу. Возможно, это связано с моей борьбой против пребывания Левочкина в комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", – написала Безуглая.

Она добавила, что представители бывшей ОПЗЖ не должны находиться в оборонном комитете и в украинском парламенте.

"Постановление Вениславского "зеркальное" относительно зарегистрированного мной в отношении Левочкина", – отметила Безуглая.