Нардепку Скороход с младенцем после лечения коронавируса выписали из больницы

Народную избранницу Анну Скороход вместе с ее несколькомесячным младенцем ранее госпитализировали с коронавирусом. Как теперь стало известно, в конце прошлой недели их выписали из больницы с условием полной изоляции до двух подряд отрицательных тестов на коронавирус.

Народная избранница даже подписала относительно этого письменное согласие, рассказала она в своем телеграме.

К слову Скороход рассказала, как ее с младенцем лечат от коронавируса

Соответственно сейчас мне нужен больничный, так как не могу посещать Верховную Раду. Позвонила в больницу, а там отказали в больничном, пока я не пройду у них осмотр,

– рассказала Анна Скороход.

По словам депутата, в медучреждении не берут во внимание то, что у нее положительные тесты на коронавирус. Кроме того, она спросила, будет ли нарушением самоизоляции, если она таки поедет в больницу.

"Да и что они планируют осматривать? Мой положительный тест или то, как коронавирус будет по мне бегать? В вообще, неужели у нас мало больных врачей?"– спросила парламентарий.

Что известно о коронавирусе у Скороход: коротко

Коронавирус у народного депутата обнаружили еще 28 марта.

Когда она обратилась в поликлинику, то врачи заявили, что симптомы не похожи на коронавирус. На следующий день у нее появился сухой кашель и отсутствие ощущения запахов.

Скорая помощь отказалась ехать, а назад она сама поехала в Александровскую больницу. Благодаря удостоверению депутата ей все же сделали тест. Однако для получения точного диагноза она обратилась в частную клинику.

4 апреля у многомесячного ребенка Скороход тоже обнаружили болезнь. Тогда их обоих госпитализировали.

Кто такая Анна Скороход?Анна Скороход-народный депутат 9 созыва. Прошла в парламент как мажоритарщица от "Слуги народа", но уже за несколько месяцев его из фракции исключили.



Именно за исключение из провластной силы ее больше всего помнят в украинском политикуме, а также за случай, когда она начала плакать из-за того, что Разумков не хотел ставить на рассмотрение ее правки.