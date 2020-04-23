17:14
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нардепку Скороход с младенцем после лечения коронавируса выписали из больницы

      - Читати новину українською
      Анна Скороход поделилась проблемами, с которыми столкнулась на самоизоляции / rada.gov.ua

      Народную избранницу Анну Скороход вместе с ее несколькомесячным младенцем ранее госпитализировали с коронавирусом. Как теперь стало известно, в конце прошлой недели их выписали из больницы с условием полной изоляции до двух подряд отрицательных тестов на коронавирус.

      Народная избранница даже подписала относительно этого письменное согласие, рассказала она в своем телеграме.

      К слову Скороход рассказала, как ее с младенцем лечат от коронавируса

      Соответственно сейчас мне нужен больничный, так как не могу посещать Верховную Раду. Позвонила в больницу, а там отказали в больничном, пока я не пройду у них осмотр,
      – рассказала Анна Скороход.

      По словам депутата, в медучреждении не берут во внимание то, что у нее положительные тесты на коронавирус. Кроме того, она спросила, будет ли нарушением самоизоляции, если она таки поедет в больницу.

      "Да и что они планируют осматривать? Мой положительный тест или то, как коронавирус будет по мне бегать? В вообще, неужели у нас мало больных врачей?"– спросила парламентарий.

      Что известно о коронавирусе у Скороход: коротко

      • Коронавирус у народного депутата обнаружили еще 28 марта.
      • Когда она обратилась в поликлинику, то врачи заявили, что симптомы не похожи на коронавирус. На следующий день у нее появился сухой кашель и отсутствие ощущения запахов.
      • Скорая помощь отказалась ехать, а назад она сама поехала в Александровскую больницу. Благодаря удостоверению депутата ей все же сделали тест. Однако для получения точного диагноза она обратилась в частную клинику.
      • 4 апреля у многомесячного ребенка Скороход тоже обнаружили болезнь. Тогда их обоих госпитализировали.

      Кто такая Анна Скороход?Анна Скороход-народный депутат 9 созыва. Прошла в парламент как мажоритарщица от "Слуги народа", но уже за несколько месяцев его из фракции исключили.

      Именно за исключение из провластной силы ее больше всего помнят в украинском политикуме, а также за случай, когда она начала плакать из-за того, что Разумков не хотел ставить на рассмотрение ее правки.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Верховная Рада Коронавирус в Украине Анна Скороход
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:00 Коронавирус против политических режимов, или Эффективность китайского чуда
      Павло Ковтонюк
      сегодня , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза