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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нардепку Скороход з немовлям після лікування на коронавірус виписали з лікарні

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      Анна Скороход поділилася проблемами, з якими зіштовхнулася на самоізоляції / rada.gov.ua

      Народну обраницю Анну Скороход разом з її кількімісячним немовлям раніше госпіталізували з коронавірусом. Як тепер стало відомо, наприкінці минулого тижня їх виписали з лікарні з умовою повної ізоляції до двох поспіль негативних тестів на коронавірус.

      Народна обраниця навіть підписала щодо цього письмову згоду, розповіла вона у своєму телеграмі.

      До слова Скороход розповіла, як її з немовлям лікують від коронавірусу

      Відповідно зараз мені потрібен лікарняний, оскільки не можу відвідувати Верховну Раду. Зателефонувала у лікарню, а там відмовили у лікарняному, поки я не пройду у них огляд,
      – розповіла Анна Скороход.

      За словами депутатки, у медзакладі не беруть до уваги те, що у неї позитивні тести на коронавірус. Крім того, вона запитала, чи буде порушенням самоізоляції, якщо вона таки поїде до лікарні.

      "Та і що вони планують оглядати? Мій позитивний тест чи те, як коронавірус буде по мені бігати? У взагалі, невже у нас мало хворих лікарів?" – запитала парламентарка.

      Що відомо про коронавірус в Скороход: коротко

      • Коронавірус у народної депутатки виявили ще 28 березня. 
      • Коли вона звернулась в поліклініку, то лікарі заявили, що симптоми не схожі на коронавірус. Наступного дня в неї з'явився сухий кашель та відсутність відчуття запахів.
      • Швидка допомога відмовилась їхати, а тому депутатка сама поїхала в Олександрівську лікарню. Завдяки посвідченню депутата їй все ж зробили тест. Однак для отримання точного діагнозу вона звернулась до приватної клініки.
      • 4 квітня у кількамісячної дитини Скороход теж виявили хворобу. Тоді їх обох госпіталізували.

      Хто така Анна Скороход?Анна Скороход – народна депутатка 9 скликання. Пройшла у парламент як мажоритарниця від "Слуги народу", але вже за кілька місяців її з фракції виключили.

      Саме за виключення з провладної сили її найбільше пам'ятають в українському політикумі, а також за випадок, коли вона почала плакати через те, що Разумков не хотів ставити на розгляд її правки.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Діти і неповнолітні Верховна Рада Анна Скороход
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