Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" внесли 2 миллиона гривен залога за пропагандиста Юрия Дудкина. Ему инкриминируют государственную измену.

Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик. На своей странице в фейсбуке он опубликовал соответствующее фото.

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В комментариях под фотографией Лесик уточнил, что Дудкин пока в СИЗО. Сейчас идет оформление необходимых документов.

Залог 2 миллиона гривен за Юрия Дудкина от депутатов фракции ОПЗЖ внесен. Деньги уже на депозитном счете Киевского апелляционного суда,

– написал Лесик.

Как сообщили "Суспільному" в Киевском апелляционном суде, 12 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты Дудкина и изменил ему меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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