Нардепы от ОПЗЖ внесли немалый залог за пропагандиста Дудкина
Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" внесли 2 миллиона гривен залога за пропагандиста Юрия Дудкина. Ему инкриминируют государственную измену.
Источник:фейсбук Андрея Лесика
Об этом сообщил депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик. На своей странице в фейсбуке он опубликовал соответствующее фото.
Важно Выступал на российских и медведчуковских каналах: пропагандисту Дудкину сообщили о подозрении
В комментариях под фотографией Лесик уточнил, что Дудкин пока в СИЗО. Сейчас идет оформление необходимых документов.
Залог 2 миллиона гривен за Юрия Дудкина от депутатов фракции ОПЗЖ внесен. Деньги уже на депозитном счете Киевского апелляционного суда,
– написал Лесик.
Как сообщили "Суспільному" в Киевском апелляционном суде, 12 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты Дудкина и изменил ему меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Кто такой Юрий Дудкин
- Это псевдоэксперт, которого подозревают в государственной измене Украины. Он выступал на телеканалах ZIK, NewsOne и "112 Украина", оказавшихся под санкциями СНБО. Примечательно, что после закрытия канала "112 Украина" Юрий Дудкин говорил о "неадекватных шагах" действующей власти.
- Служба безопасности Украины 24 февраля сообщила Дудкину о подозрении. По версии следствия, он причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.
- 25 февраля Печерский районный суд Киева избрал для Дудкина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Поделиться новостью