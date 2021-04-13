Нардепи від ОПЗЖ внесли чималу заставу за пропагандиста Дудкіна
Депутати від "Опозиційної платформи – За життя" внесли 2 мільйони гривень застави за пропагандиста Юрія Дудкіна. Йому інкримінують державну зраду.
Джерело:Фейсбук Олексія Лесика
Про це повідомив депутат від ОПЗЖ Андрій Лесик. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відповідне фото.
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У коментарях під світлиною Лесик уточнив, що Дудкін поки у СІЗО. Наразі триває оформлення необхідних документів.
Застава 2 мільйони гривень за Юрія Дудкіна від депутатів фракції ОПЗЖ внесена. Гроші вже на депозитному рахунку Київського апеляційного суду,
– написав Лесик.
Як повідомили "Суспільному" у Київському апеляційному суді, 12 квітня суд задовольнив клопотання захисту Дудкіна та змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави.
Хто такий Юрій Дудкін
- Це псевдоексперт, якого підозрюють у державній зраді України. Він виступав на телеканалах ZIK, NewsOne і "112 Україна", що опинилися під санкціями РНБО. Прикметно, що після закриття каналу "112 Україна" Юрій Дудкін говорив про "неадекватні кроки" чинної влади.
- Служба безпеки України 24 лютого повідомила Дудкіну про підозру. За версією слідства, він причетний до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.
- 25 лютого Печерський районний суд Києва обрав для Дудкіна запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.
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