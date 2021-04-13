Депутати від "Опозиційної платформи – За життя" внесли 2 мільйони гривень застави за пропагандиста Юрія Дудкіна. Йому інкримінують державну зраду.

Про це повідомив депутат від ОПЗЖ Андрій Лесик. На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відповідне фото.

Важливо Виступав на російських і медведчуківських каналах: пропагандисту Дудкіну повідомили про підозру

У коментарях під світлиною Лесик уточнив, що Дудкін поки у СІЗО. Наразі триває оформлення необхідних документів.

Застава 2 мільйони гривень за Юрія Дудкіна від депутатів фракції ОПЗЖ внесена. Гроші вже на депозитному рахунку Київського апеляційного суду,

– написав Лесик.

Як повідомили "Суспільному" у Київському апеляційному суді, 12 квітня суд задовольнив клопотання захисту Дудкіна та змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Хто такий Юрій Дудкін