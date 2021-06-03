Голосование состоялось 3 июня. 45 политиков не принимали в нем участия, 41 нардеп воздержался. В то же время не было тех, кто бы высказался "против".
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Среди воздержавшихся от голосования, было больше всего представителей "Европейской солидарности" и "Голоса". Никто в этих политсилах не высказался "за".
Инициаторами соответствующего законопроекта является группа из 50 народных депутатов во главе со "слугой народа" Максимом Бужанским.
Что предусматривает законопроект
В пояснительной записке указано, что проект закона №5109 имеет целью противодействие и предотвращение антисемитизма и его проявлений в Украине.
Документ указывает на основные проявления антисемитизма и устанавливает виды ответственности за нарушение соответствующего законодательства – гражданско-правовую и уголовную.
Критика законопроекта
Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, ранее возглавлявший Украинский институт национальной памяти, раскритиковал документ.
Политик убежден, что Раду пытаются использовать, чтобы актуализировать российские фейки о якобы угрозе антисемитизма в Украине.
По словам Вьятровича, законопроект содержит немало оценочных суждений и противоречит Конституции. Ведь она запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения.
Он добавил, что в Украине уже предусмотрено наказание за разжигание межнациональной, расовой или религиозной вражды и ненависти – а именно от 5 до 8 лет лишения свободы.