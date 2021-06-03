Голосування відбулося 3 червня. 45 політиків не брали у ньому участі, 41 нардеп утримався. Водночас не було тих, хто б висловився "проти".

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Серед тих, хто утримався від голосування, було найбільше представників "Європейської солідарності" та "Голосу". Ніхто у цих політсилах не висловився "за".

Ініцаторами відповідного законопроєкту є група із 50 народних депутатів на чолі зі "слугою народу" Максимом Бужанським.

Що передбачає законопроєкт

У пояснювальній записці вказано, що проєкт закону №5109 має на меті протидію й запобігання антисемітизму та його проявам в Україні.

Довідка. Згідно із законопроєктом, антисемітизмом вважається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Документ вказує на основні прояви антисемітизму й встановлює види відповідальності за порушення відповідного законодавства – цивільно-правову та кримінальну.

Критика законопроєкту

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович, який раніше очолював Український інститут національної пам'яті, розкритикував документ.

Політик переконаний, що Раду намагаються використати, аби актуалізувати російські фейки про нібито загрозу антисемітизму в Україні.

За словами В'ятровича, законопроєкт містить чимало оціночних суджень та суперечить Конституції. Адже вона забороняє привілеї чи обмеження за ознаками етнічного походження.

Він додав, що в Україні вже передбачене покарання за розпалювання міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті – а саме від 5 до 8 років позбавлення волі.