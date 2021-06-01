В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленський розповів, що його дідусь, незважаючи на дуже молодий вік, пішов на війну у лавах радянської армії.

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Його старших братів також призвали, і всі вони, крім мого діда, загинули як солдати. Усіх інших з цієї частини моєї родини було розстріляно, бо вони були євреями. Дітей також,

– заявив український лідер.

Натомість бабусю українського президента разом з молодшою сестрою евакуювали до Узбекистану. Їхній тато також воював і повернувся з фронту живим.

Що Зеленський каже про антисемітизм в Україні

Зеленський наголосив, що Україні немає антисемітизму, він – на найнижчому рівні. За словами українського лідера, ідеальних форм та ідеальних людей не буває.

"Але це той факт, що в Україні антисемітизм на найнижчому рівні у порівнянні з будь-якою європейською країною", – зауважив Зеленський.

Український президент заявив, що антисемітизм мав місце у СРСР. Водночас у незалежній Україні все змінилося. Зеленський визнав: іноді трапляються провокації, однак це буває будь-де.