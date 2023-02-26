Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Галина Янченко. Она считает своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса Монастырского.

Читайте также Прошло 40 дней со дня трагедии: Залужный показал фото с Монастырским и Ениным в первые дни войны

Какой переулок хотят переименовать

Под обращением к киевским властям с предложением переименовать один из переулков возле МВД в честь Монастырского поставили свои подписи 150 нардепов.

Известно, что именем Монастырского планируется переименовать Виноградный переулок в Киеве.

Депутаты обратились к столичным властям / Фото с телеграммы Янченко

Что следует знать о катастрофе в Броварах