Об этом сообщила депутат "Слуги народа" Галина Янченко. Она считает своим моральным долгом запустить инициативу по увековечиванию памяти Дениса Монастырского.

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Какой переулок хотят переименовать

Под обращением к киевским властям с предложением переименовать один из переулков возле МВД в честь Монастырского поставили свои подписи 150 нардепов.

Известно, что именем Монастырского планируется переименовать Виноградный переулок в Киеве.

Депутаты обратились к столичным властям / Фото с телеграммы Янченко

Что следует знать о катастрофе в Броварах

  • 18 января в Броварах на Киевщине упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство МВД: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
  • В общей сложности 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
  • Простились с Монастырским 21 января в Украинском доме. В частности, участие в траурной церемонии приняли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
  • Правоохранители рассматривают несколько основных версий того, что повлекло за собой трагедию. Среди них – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и диверсия.