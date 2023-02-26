Про це повідомила депутатка "Слуги народу" Галина Янченко. Вона вважає своїм моральним обов'язком запустити ініціативу по увіковіченню пам'яті Дениса Монастирського.

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Який провулок хочуть перейменувати

Під зверненням до київської влади з пропозицією перейменувати один з провулків біля МВС на честь Монастирського поставили свої підписи 150 нардепів.

Відомо, що іменем Монастирського планують перейменувати Виноградний провулок у Києві.

Депутати звернулися до столичної влади / Фото з телеграму Янченко

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