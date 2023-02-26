Про це повідомила депутатка "Слуги народу" Галина Янченко. Вона вважає своїм моральним обов'язком запустити ініціативу по увіковіченню пам'яті Дениса Монастирського.
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Який провулок хочуть перейменувати
Під зверненням до київської влади з пропозицією перейменувати один з провулків біля МВС на честь Монастирського поставили свої підписи 150 нардепів.
Відомо, що іменем Монастирського планують перейменувати Виноградний провулок у Києві.
Депутати звернулися до столичної влади / Фото з телеграму Янченко
Що варто знати про катастрофу у Броварах
- 18 січня в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво МВС: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.
- Загалом 14 жертв, серед яких 1 дитина. Гвинтокрил, що впав, був переданий Україні Францією у серпні 2020 року.
- Попрощалися з Монастирським 21 січня в Українському домі. Зокрема, участь у траурній церемонії взяли президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.
- Правоохоронці розглядають кілька основних версій того, що спричинило трагедію. З-поміж них – порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та диверсія.