В останню путь проводять 21 січня Дениса Монастирського, Євгенія Єніна та п'ять інших працівників Міністерства внутрішніх справ. Вони загинули в катастрофі в Броварах 18 січня.
Важливо Монастирський першим доповів Зеленському про вторгнення: чим запам'ятається загиблий міністр
Зеленські попрощались з керівництвом МВС
Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прийшли в Українській дім, щоб попрощатись з загиблими:
- міністром МВС України Денисом Монастирським;
- його першим заступником Євгенієм Єніним;
- державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем;
- заступницею керівника Патронатної служби МВС Тетяною Шутяк;
- начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайлом Павлушко;
- старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрієм Маринченком;
- провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким.