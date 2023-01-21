В останню путь проводять 21 січня Дениса Монастирського, Євгенія Єніна та п'ять інших працівників Міністерства внутрішніх справ. Вони загинули в катастрофі в Броварах 18 січня.

Важливо Монастирський першим доповів Зеленському про вторгнення: чим запам'ятається загиблий міністр

Зеленські попрощались з керівництвом МВС

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прийшли в Українській дім, щоб попрощатись з загиблими:

  • міністром МВС України Денисом Монастирським;
  • його першим заступником Євгенієм Єніним;
  • державним секретарем МВС Юрієм Лубковичем;
  • заступницею керівника Патронатної служби МВС Тетяною Шутяк;
  • начальником управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайлом Павлушко;
  • старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрієм Маринченком;
  • провідним інспектором Департаменту комунікації МВС Миколою Анацьким.