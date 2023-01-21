В останню путь проводять 21 січня Дениса Монастирського, Євгенія Єніна та п'ять інших працівників Міністерства внутрішніх справ. Вони загинули в катастрофі в Броварах 18 січня.

Важливо Монастирський першим доповів Зеленському про вторгнення: чим запам'ятається загиблий міністр

Зеленські попрощались з керівництвом МВС

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прийшли в Українській дім, щоб попрощатись з загиблими: