Стефанчук наголосив, що Монастирський був світлою та щирою людиною. Він – взірець інтелігентності та професіоналізму.
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У найскладніші часи міністр працював заради держави. За словами спікера, саме такі люди мають бути при владі. Коли він згадував про загиблого, сльози було важко стримати.
Стфанчук не стримав сліз: відео
Стефанчук знав Монастирського давно
Спікер пригадав, що Монастирського пам’ятає ще із часів, коли вони були експертами в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського. З першого погляду зрозумів, що це порядна людина – таких доволі рідко можна зустріти в житті.
До речі, у межах виставки "Герої МВС", яка проходить у Верховній Раді, народні обранці віддали шану міністру, а аткож його першому заступнику Євгенію Єніну, державному секретарю Юрію Лубковичу та іншим загиблим, повідомили у пресслужбі МВС.
Зазначили, що Монастирський з початку повномасштабного вторгнення, наголошував, пам’ять про наших героїв має залишатися, адже кожен день війни забирає життя.
Виставка у Раді / Фото МВС
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