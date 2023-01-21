Стефанчук наголосив, що Монастирський був світлою та щирою людиною. Він – взірець інтелігентності та професіоналізму.

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У найскладніші часи міністр працював заради держави. За словами спікера, саме такі люди мають бути при владі. Коли він згадував про загиблого, сльози було важко стримати.

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Спікер пригадав, що Монастирського пам’ятає ще із часів, коли вони були експертами в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського. З першого погляду зрозумів, що це порядна людина – таких доволі рідко можна зустріти в житті.

До речі, у межах виставки "Герої МВС", яка проходить у Верховній Раді, народні обранці віддали шану міністру, а аткож його першому заступнику Євгенію Єніну, державному секретарю Юрію Лубковичу та іншим загиблим, повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначили, що Монастирський з початку повномасштабного вторгнення, наголошував, пам’ять про наших героїв має залишатися, адже кожен день війни забирає життя.



Виставка у Раді / Фото МВС

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