Стефанчук подчеркнул, что Монастырский был светлым и искренним человеком. Он – образец интеллигентности и профессионализма.
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В сложные времена министр работал ради государства. По словам спикера, именно такие люди должны быть у власти. Когда он вспоминал о погибшем, слезы было тяжело сдержать.
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Стефанчук знал Монастырского давно
Спикер напомнил, что Монастырского помнит еще со времен, когда они были экспертами в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского. С первого взгляда понял, что это порядочный человек – таких достаточно редко можно встретить в жизни.
Кстати, в рамках проходящей в Верховной Раде выставки "Герои МВД" народные избранники отдали уважение министру, а также его первому заместителю Евгению Енину, государственному секретарю Юрию Лубковичу и другим погибшим, сообщили в пресс-службе МВД.
Отметили, что Монастырский с начала полномасштабного вторжения, подчеркивал, память о наших героях должна оставаться, ведь каждый день войны уносит жизнь.
Выставка в Раде / Фото МВД
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