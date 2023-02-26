Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Монастирський та Єнін – назавжди у його пам'яті. Залужний висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі у Броварах та наголосив, що поділяє їхній біль.

Зверніть увагу Тетяна Шутяк мала у травні виходити заміж, – Клименко розповів спогади про загиблих у Броварах

У моїй пам'яті Денис і Женя залишаться назавжди. Ця світлина зроблена у перші дні відкритої війни з Росією. Я відчував від них колосальну моральну підтримку і фахову допомогу. Це непоправна втрата для всієї держави і особисто для мене,

– заявив Залужний.



Світлина, зроблена у перші дні повномасштабного вторгнення / Фото з телеграму Валерія Залужного

Зауважте! У Києві може з'явитися вулиця Дениса Монастирського. Галина Янченко повідомила, що під відповідним зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 нардепів.

Трагедія у Броварах – головне