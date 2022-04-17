Автором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. В документе говорится, что действия тоталитарного режима России направлены на организацию геноцида украинского народа.
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Мемориал должен стать целым комплексом
Следствием этих действий стало уничтожение большого количества людей, попытка разрушения социальных основ украинского народа, его вековых традиций, духовной культуры и этнической самобытности.
– указано в законопроекте.
Мемориал должен быть размещен на специально отведенном участке. Автор предлагает, чтобы комплекс состоял из музея, монументальной памятной постройки, административного здания исследовательского центра для осуществления научной и поисковой работы.
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