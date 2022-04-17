Автором законопроєкту є нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда. У документі мовиться, що дії тоталітарного режиму Росії були спрямовані на організацію геноциду українського народу.
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Меморіал має стати цілим комплексом
Наслідком цих дій стало знищення великої кількості людей, намагання руйнування соціальних основ українського народу, його вікових традицій, духовної культури і етнічної самобутності,
– зазначено в законопроєкті.
Меморіал мають розмістити на спеціально відведеній ділянці. Автор пропонує, щоб комплекс складався з музею, монументальної пам'ятної споруди, адміністративної будівлі дослідницького центру для здійснення наукової та пошукової роботи.
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