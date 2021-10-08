Такие изменения поддержали 342 депутата. Соответствующее решение приняли на заседании парламента.

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Речь идет о законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Что означают следующие изменения

Срок предоставления структуры собственности решили продлить еще на 9 месяцев. Юридические лица должны подавать информацию в течение года, но после того, как нормативно-правовой акт вступит в силу.

Отметим! Соответствующим документом утверждена форма и содержание структуры собственности.

Такие изменения приняли по причине:

большого количества юридических лиц, которые должны подать соответствующую информацию;

короткого срока исполнения.

Кстати, в Украине обновили образцы схем структуры собственности. Там добавили новые примеры для ряда лиц и структур.

Напомним, 6 октября комитет Рады рекомендовал отсрочить раскрытие конечных бенефициаров. Председатель Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что это позволит компаниям и общественным организациям избежать штрафов от 17 тысяч до 51 тысячи гривен.