Такі зміни підтримали 342 депутати. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту.

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Мовиться про закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Що означають такі зміни

Термін подання структури власності вирішили продовжити ще на 9 місяців. Юридичні особи повинні подавати інформацію упродовж року, але після того, як нормативно-правовий акт набере чинності.

Відзначимо! Відповідним документом затверджена форма і зміст структури власності.

Такі зміни ухвалили через:

велику кількість юридичних осіб, які повинні подати відповідну інформацію;

короткий термін виконання обов'язку.

До речі, в Україні оновили зразки схем структури власності. Там додали нові приклади для низки осіб та структур.

Нагадаємо, 6 жовтня комітет Ради рекомендував відтермінувати розкриття кінцевих бенефіціарів. Голова Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зауважив, що це дозволить компаніям і громадським організаціям уникнути штрафів від 17 тисяч до 51 тисячі гривень.