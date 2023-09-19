Соответствующий текст обращения опубликовал в фейсбуке народный депутат Алексей Мовчан. Он подчеркнул, что заключительные положения закона №2792-ІХ обязывают Кабинет Министров в 3-месячный срок утвердить необходимые подзаконные нормативные акты.

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Мовчан напомнил, что сам закон о реализации имущества акционерных обществ, 100% акций которых находятся в государственной собственности, вступил в силу 28 марта 2023 года.

Но чтобы этот закон заработал, правительство должно было принять соответствующий подзаконный акт, предусматривающий порядок продажи имущества этих компаний через электронную торговую систему Prozorro.Продажі. Это важный финальный шаг, который запустит изменения, инициированные мной в законопроекте и обеспечит реальную прозрачность при управлении активами государственных акционерных обществ,

– отметил народный депутат.

Обращение к правительству / Фото Алексея Мовчана

Мовчан добавил, что причиной затягивания утверждения Порядка продажи имущества государственных компаний через электронную торговую систему Prozorro.Продажі являются попытки вывести из-под него государственную компанию "Укрзалізниця".

Затягивание Кабмином утверждения Порядка и попытки вывести из-под него "Укрзалізницю" для целей бесконкурентной продажи металлолома вызывает серьезные обоснованные противоречия, касающиеся как антикоррупционного законодательства, так и конкурентной сферы реализации государственного имущества,

– подчеркнул нардеп.

Он добавил, что для сохранения доверия граждан и иностранных инвесторов к украинской экономике Кабинет Министров Украины должен немедленно принять Порядок продажи государственного имущества через систему ProzorroПродажі.