Відповідний текст звернення опублікував у фейсбуці народний депутат Олексій Мовчан. Він наголосив, що прикінцеві положення закону №2792-ІХ зобовʼязують Кабінет Міністрів у 3-місячний термін затвердити необхідні підзаконні нормативні акти.

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Мовчан нагадав, що сам закон про реалізацію майна акціонерних товариств, 100% акцій яких перебувають у державній власності, набув чинності 28 березня 2023 року.

Але щоб цей закон запрацював, уряд мав прийняти відповідний підзаконний акт, який передбачає порядок продажу майна цих компаній через електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Це важливий фінальний крок, який запустить зміни, ініційовані мною в законопроєкті і забезпечить реальну прозорість при управлінні активами державних акціонерних товариств,

– зазначив народний депутат.

Звернення до уряду / Фото Олексія Мовчана

Мовчан додав, що причиною затягування затвердження Порядку продажу майна державних компаній через електронну торгову систему Prozorro.Продажі є спроби вивести з-під нього державну компанію "Укрзалізниця".

Затягування Кабміном затвердження Порядку та намагання вивести з-під нього "Укрзалізницю" для цілей безконкурентного продажу металобрухту викликає серйозні обґрунтовані суперечності, які стосуються як антикорупційного законодавства, так і конкурентної сфери реалізації державного майна,

– наголосив нардеп.

Він додав, що для збереження довіри громадян та іноземних інвесторів до української економіки Кабінет Міністрів України має негайно прийняти Порядок продажу державного майна через систему ProzorroПродажі.