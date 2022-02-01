Группа парламентариев вышла к трибуне с флагами союзников. В частности, развернули флаг Великобритании, Канады, Польши, Евросоюза, НАТО и других партнеров.

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Спасибо каждой стране, которая в тяжелое для нас время не осталась в стороне. А главное – помогает нам оружием, чтобы кафиров знал: мы будем встречать его в каждом селе, районе и городе. Каждая страна, которая сегодня протягивает руку помощи – это наши братья и сестры,

– заявили нардепы.

Они также подчеркнули, что благодаря этому все показали сильную сформировавшуюся антипутинскую коалицию. Стало ясно, что у нас есть враг с четким названием Россия. Украина эту поддержку будет помнить.

Народная депутат София Федина говорила благодарность для партнеров на английском языке. Глава парламента Руслан Стефанчук под шум депутатов попросил разговаривать в Раде на украинском, потому что есть перевод.

Депутаты поблагодарили партнеров: смотрите видео

В конце благодарности звучало: "Слава Украине! – Героям Слава!"

Заседание Совета 1 февраля