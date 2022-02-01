Група парламентарів вийшла до трибуни із прапорами союзників. Зокрема, розгорнули прапор Великої Британії, Канади, Польщі, Євросоюзу, НАТО та інших партнерів.

До теми Рада повернулась до роботи після майже двох місяців відпочинку

Дякуємо кожній країні, яка в тяжкий для нас час не залишилась осторонь. А головне – допомагає нам зброєю, щоб окупант знав: ми будемо зустрічати його в кожному селі, районі та місті. Кожна країна, яка сьогодні протягує руку допомоги – це наші браття і сестри,

– заявили нардепи.

Вони також наголосили, що завдяки цьому всі показали сильну сформовану антипутінську коаліцію. Стало ясно, що ми маємо ворога з чіткою назвою Росія. Україна цю підтримку пам'ятатиме.

Народна депутатка Софія Федина говорила подяку для партнерів англійською мовою. Глава парламенту Руслан Стефанчук під шум депутатів попросив розмовляти в Раді українською, бо є переклад.

Депутати подякували партнерам: дивіться відео

Наприкінці подяки лунало: "Слава Україні! – Героям Слава!"

Засідання Ради 1 лютого