Цель законопроекта №5109 – противодействие и предотвращение антисемитизма, его проявлениям в Украине.
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Что предусматривает законопроект
Закон определяет понятие антисемитизма – это определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти в отношении них.
Документ указывает на основные проявления антисемитизма и устанавливает виды ответственности за нарушение соответствующего законодательства, гражданско-правовую и уголовную.
Проявления антисемитизма, определенные в законе
- отрицание права самоидентификации лиц еврейского происхождения;
- призыв, сокрытие или оправдание убийства или вреда для этих лиц.
- ложные, стереотипные, ненавистнические, озлобленные заявления о лицах еврейского происхождения;
- публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц, независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
- отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
- осквернение мест захоронений людей еврейского происхождения и памятников, посвященных им
- призывы к антисемитизму, распространение соответствующих материалов.
Законопроектом запретили антисемитизм в Украине и его проявления.
Какое наказание ждет нарушителей
Инициатива не предусматривает нового наказания в Уголовном кодексе за антисемитизм. Остаются санкции за преступления "на почве расовой, национальной, религиозной вражды или раздора или на почве половой принадлежности".
Однако новый законопроект определяет возможность возмещения жертвам антисемитизма морального и материального вреда. Однако не уточнили, как именно могут выплатить эти возмещения.