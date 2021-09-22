Мета законопроєкту №5109 – протидія та запобігання антисемітизму, його проявам в Україні.

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Що передбачає законопроєкт

Закон визначає поняття антисемітизму – це певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Документ вказує на основні прояви антисемітизму й встановлює види відповідальності за порушення відповідного законодавства – цивільно-правову та кримінальну.

Прояви антисемітизму, що визначені у законі

заперечення права самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи шкоди для цих осіб.

неправдиві, стереотипні, ненависницькі, озлоблені заявм про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, вчинені однією особою або групою осіб, незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);

осквернення місць місць поховань людей єврейського походження та пам'ятників, присвячених ним

заклики до антисемітизму, розповсюдження відповідних матеріалів.

Відтак законопроєктом заборонили антисемітизм в Україні та його прояви.

Яке покарання чекає на порушників

Ініціатива не передбачає нового покарання в Кримінальному кодексі за антисемітизм. Залишаютьмя санкції за злочини "на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності".

Однак новий законопроєкт визначає можливість відшкодування жертвам антисемітизму моральної та матеріальної шкоди. Проте не уточнили, як саме можуть виплатити ці відшкодування.