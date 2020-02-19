Нардепы получили почти 6 миллионов гривен компенсации за жилье

Более трети нардепов получили компенсацию за проживание в Киеве. С начала работы Верховной Рады 9-го созыва 158 народным депутатам выплатили почти 6 миллионов гривен.

По сравнению с октябрем 2019 года количество парламентариев, которые получают такую ​​компенсацию, выросло на 38 человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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За аренду жилья деньги вернули 158 народным депутатам.

С начала работы Верховной Рады 9-го созыва (29 августа 2019 года) и до конца 2019 года парламентарии получили компенсации на сумму 5,81 миллиона гривен. Минимальная сумма, которую за этот период возместили парламентариям составила 18 тысяч, максимальная – более 80 тысяч гривен.

Общественное движение "Честно" посчитало, депутаты каких фракций активнее всего возместили расходы за проживание.

Распределение нардепов между фракциями и группами Верховной Рады:

Фракция "Слуга народа" – 121 из 248 (49%);

Группа "За будущее" – 10 из 22 (45%);

Внефракционные – 9 из 21 (43%);

Фракция "Европейская солидарность" – 7 из 27 (26%);

Фракция "Голос" – 4 из 20 (20%);

Фракция ОПЗЖ – 6 из 44 (14%);

Фракция "Батькивщина" – 1 из 24 (4%).

Интересно, что среди этих 158 народных депутатов есть 10, которые отметили, что на момент избрания в Верховную Раду проживали в Киеве. Это Александр Кабанов, Алексей Мовчан, Сергей Швец, Анна Пуртова, Андрей Клочко, Александр Качура, Андрей Жупанин, Владимир Воронов из фракции "Слуга народа", а также Михаил Бондар с "Европейской солидарности".

Обратите внимание! В "Честно" также добавили, что НАПК рекомендовало новоизбранным нардепам подавать декларации только с апреля 2020 года. А это делает невозможным проверку, есть ли сейчас у нардепов жилье в пределах 30-километровой зоны от столицы.

Что известно о компенсации за проживание нардепов?По закону "О статусе народного депутата Украины" парламентарии получают компенсацию за наем жилья. Условия – они не обеспечены жильем в столице или имеют собственный дом на расстоянии более 30 километров от границ Киева.