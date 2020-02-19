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      Нардепи отримали мільйони гривень компенсації за житло: що відомо

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      Скільки нардепи отримали компенсації за житло / dw.com

      Понад третина нардепів отримала компенсацію за проживання у Києві. Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання 158 народним депутатам виплатили майже 6 мільйонів гривень.

      У порівнянні з жовтнем 2019 року кількість парламентарів, які отримують таку компенсацію, зросла на 38 людей. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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      За винайм житла гроші повернули 158 народним депутатам.

      Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання (29 серпня 2019 року) і до кінця 2019 року парламентарі отримали компенсації на суму 5,81 мільйона гривень. Найменша сума, яку за цей період відшкодували парламентарі становила 18 тисяч, найбільша – понад 80 тисяч гривень.

      Громадський рух "Чесно" порахував, депутати яких фракції найактивніше відшкодували витрати за проживання.

      Розподіл нардепів між фракціями та групами Верховної Ради:

      • Фракція "Слуга народу" – 121 із 248 (49%);
      • Група "За майбутнє" – 10 з 22 (45%);
      • Позафракційні – 9 з 21 (43%);
      • Фракція "Європейська солідарність" – 7 з 27 (26%);
      • Фракція "Голос" – 4 з 20 (20%);
      • Фракція ОПЗЖ – 6 із 44 (14%);
      • Фракція "Батьківщина" – 1 з 24 (4%).
      Цікаво, що серед цих 158 народних депутатів є 10, які зазначили, що на момент обрання до Верховної Ради проживали в Києві. Це: Олександр Кабанов, Олексій Мовчан, Сергій Швець, Анна Пуртова, Андрій Клочко, Олександр Качура, Андрій Жупанин, Володимир Воронов з фракції "Слуга народу", а також Михайло Бондар з "Європейської солідарності".

      Зверніть увагу! У "Чесно" також додали, що НАЗК рекомендувало новообраним нардепам подавати декларації лише з квітня 2020 року. А це унеможливлює перевірку, чи є зараз у нардепів житло в межах 30-кілометрової зони від столиці.

      Що відомо про компенсацію за проживання нардепів? За законом "Про статус народного депутата України" парламентарі отримують компенсацію за винайм помешкання. Умови – вони не забезпечені житлом у столиці або мають власний дім на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

      Треба в цьому питанні ставити крапку, – Данілов про Зеленського і завершення війни
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Партія Голос Європейська солідарність Слуга народу Гроші Верховна Рада Новини України Новини політики
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