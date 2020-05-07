Нардепы прогуливают даже онлайн-заседания, – глава Комитета избирателей

Народные депутаты часто пропускают заседания Верховной Рады, ища различные оправдания. Даже в условиях карантина, когда работают в онлайн-режиме, тоже не включают смартфон. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает такие действия недопустимыми, ведь сейчас парламент принимает важные решения как для простых украинцев, так и для медиков.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Он добавил, что в 17% случаев депутаты пропускают заседания комитетов онлайн

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"Однако в таком формате не может быть никакого оправдания. Даже если у человека сломана рука или нога – не нужно даже вставать с постели. Просто берешь смартфон и работаешь вместе со своими коллегами. Поэтому для меня эти цифры недопустимы", – отметил Кошель.

По его словам, сейчас парламент принимает ответственные решения, связанные с защитой медиков и граждан, поэтому в этот период власть должна мобилизоваться и максимально работать.

Справка. Согласно исследованию гражданской сети "Опора", в апреле 2020 года 60 нардепов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде. Есть и те, кто не проголосовали вообще. 100% голосований пропустили:

• Андрей Кожемякин "Батькивщина";

• Андрей Холодов "Слуга народа";

• Анжелика Лабунская "Батькивщина";

• Вадим Новинский внефракционный;

• Вадим Столар ОПЗЖ;

• Валерий Дубиль "Батькивщина";

• Виктор Балога "За будущее";

• Виталий Данилов "Батькивщина";

• Григорий Немыря "Батькивщина";

• Мустафа Джемилев "Европейская солидарность";

• Олег Макаров "Голос";

• Александра Устинова "Голос";

• Олесь Довгий внефракционный;

• Сергей Власенко "Батькивщина";

• Сергей Рудик внефракционный;

• Сергей Тарута "Батькивщина".

Как отметил Кошель, когда депутаты пропускают заседания в мирное время – у них есть 3 традиционные объяснения:

"Я работал с избирателями, это не менее важно, чем сидеть в сессионном зале";

"Решения не принципиальные, а технические – поэтому мой голос не важен";

"Я проводил брифинг, общался с журналистами".

"Сейчас ни одно из этих объяснений не может работать, ведь решение критически важны", – объяснил глава Комитета избирателей.

Он также добавил, что в карантинный период депутаты безответственно отнеслись к законодательной работе.

Разработали десятки законопроектов без финансового обоснования, а это я называю пиар-законопроектами,

– сказал Кошель.

► Как избиратель должен выбирать политика на выборах

По словам Кошель, людям не нужно смотреть, как одевается политик, насколько эмоционально выступает, удачно шутит.

Не смотрите, честно ли он говорит. Это тоже может быть частью актерской игры,

– отметил глава Комитета избирателей.

Делать выводы необходимо из исследований, голосований в Раде.

