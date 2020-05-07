Нардепи прогулюють навіть онлайн-засідання, – голова Комітету виборців

Народні депутати часто пропускають засідання Верховної Ради, шукаючи різні виправдання. Навіть в умовах карантинних обмежень, коли працюють в онлайн-режимі, теж не вмикають смартфон. Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає такі дії неприпустимими, адже зараз парламент приймає важливі рішення як для українців, так і для медиків.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він додав, що у 17% випадків депутати пропускають засідання комітетів онлайн

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"Однак в такому форматі не може бути жодного виправдання. Навіть якщо у людини зламана рука чи нога – не потрібно навіть вставати з ліжка. Просто береш смартфон і працюєш разом зі своїми колегами. Тому для мене ці цифри є неприпустимими", – зазначив Кошель.

За його словами, зараз парламент приймає відповідальні рішення, пов'язані з захистом медиків та громадян, тому в цей період влада має мобілізуватись і максимально працювати.

Довідка. Згідно з дослідженням громадянської мережі "Опора", у квітні 2020 року 60 нардепів пропустили понад 30% голосувань у Верховній Раді. Є й ті, які не проголосували взагалі. 100% голосувань пропустили:

• Андрій Кожем'якін "Батьківщина";

• Андрій Холодов "Слуга народу";

• Анжеліка Лабунська "Батьківщина";

• Вадим Новинський позафракційний;

• Вадим Столар ОПЗЖ;

• Валерій Дубіль "Батьківщина";

• Віктор Балога "За майбутнє";

• Віталій Данілов "Батьківщина";

• Григорій Немиря "Батьківщина";

• Мустафа Джемілєв "Європейська солідарність";

• Олег Макаров "Голос";

• Олександра Устінова "Голос";

• Олесь Довгий позафракційний;

• Сергій Власенко "Батьківщина";

• Сергій Рудик позафракційний;

• Сергій Тарута "Батьківщина".

Як зазначив Кошель, коли депутати пропускають засідання у мирний час – у них є 3 традиційні пояснення:

"Я працював з виборцями, це не менш важливо, ніж сидіти в сесійній залі";

"Рішення не принципові, а технічні – тому мій голос не важливий";

"Я проводив брифінг, спілкувався з журналістами".

"Зараз жодне з цих пояснень не може працювати, адже рішення критично важливі", – пояснив голова Комітету виборців.

Він також додав, що у карантинний період депутати безвідповідально поставились до законодавчої роботи.

Розробили десятки законопроєктів без фінансового обґрунтування, а це я називаю піар-законопроєктами,

– сказав Кошель.

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За словами Кошеля, людям не потрібно дивитись, як одягається політик, наскільки емоційно виступає, чи вдало жартує.

Не дивіться, чи чесно він говорить. Це теж може бути частиною акторської гри,

– зауважив голова Комітету виборців.

Робити висновки необхідно з досліджень, голосувань у Раді.