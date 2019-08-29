Нардепы возложили цветы к стене памяти с погибшими украинскими солдатами

Народные избранники перед первым заседанием парламента возложили цветы к стене памяти с погибшими украинскими солдатами возле Михайловского собора.

Там сейчас присутствуют и родственники и близкие солдат. Ведь сегодня в Украине впервые отмечают День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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О его праздновании на официальном уровне объявил еще во время торжеств ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский.

29 августа чествуют всех наших соотечественников, погибших в противостояниях за свободу. Но прежде всего он приурочен к трагическому финалу кровавых боев в Иловайске.

Погибших также почтили минутой молчания на торжественном открытии Верховной Рады.

Что известно об Иловайской трагедии

29 августа 2014 года выход из Иловайска закончился массовым убийством украинских воинов российскими солдатами во время так называемого "зеленого коридора", по которому наши бойцы пытались выйти из окружения. О нем заранее договорились с оккупантами. Но колонны нашей техники вместе с солдатами просто зажали вражеские силы и прицельно атаковали из артиллерии.

Среди погибших в "Иловайском котле" 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения и около 300 попали в плен. В общем, за время войны с Россией на Донбассе погибло более 13 тысяч украинцев: и солдат, и бойцов добровольческих батальонов и мирных жителей.

Почтят погибших сегодня всеукраинской минутой молчания.