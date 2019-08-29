Нардепи поклали квіти до стіни пам'яті із загиблими українськими солдатами

Народні обранці перед першим засіданням парламенту поклали квіти до стіни пам'яті із загиблими українськими солдатами біля Михайлівського собору.

Там нині присутні і родичі та близькі солдатів. Адже сьогодні в Україні вперше відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

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Про його відзначення на офіційному рівні оголосив ще під час урочистостей до Дня Незалежності президент Володимир Зеленський.

29 серпня вшановують всіх наших співвітчизників, які загинули у протистояннях за свободу. Але найперше він приурочений до трагічного фіналу кривавих боїв у Іловайську.

Загиблих також вшанували хвилиною мовчання на урочистому відкритті Верховної Ради.

Що відомо про Іловайську трагедію

29 серпня 2014 року вони закінчились масовим вбивством українських воїнів російськими солдатами під час так званого "зеленого коридору", яким намагались вийти наші бійці з оточення. Про нього заздалегідь було домовлено з окупантами. Натомість колони нашої техніки разом з солдатами просто затисли ворожі сили і прицільно атакували з артилерії.

Серед загиблих в "Іловайському котлі" 366 українських військових, 429 отримали поранення і близько 300 потрапили в полон. Загалом, за час війни з Росією на Донбасі загинуло понад 13 тисяч українців: і солдатів, і бійців добровольчих батальйонів, і мирних жителів.

Вшановують загиблих 29 серпня всеукраїнською хвилиною мовчання.