Детали поездки будут обнародованы позже. Индийские СМИ заявляют, что Моди, вероятно, посетит Киев в этом месяце.

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Что известно о визите Моди в Украину

В МИД Индии подтвердили информацию, что их премьер прибудет в Украину. Впрочем, все детали относительно поездки они объявят позже.

Вероятно, визит должен состояться уже в этом месте, об этом сообщают индийские СМИ.

В издании также отметили, что западные страны наложили санкции на Москву после ее вторжения в Украину в 2022 году, однако страны-друзья, такие, как Индия и Китай, продолжают торговлю с Россией.

Индия воздерживается от прямого обвинения России в начале войны в Украине, но призывает стороны конфликта решить его через диалог и дипломатию.

США выражают обеспокоенность относительно отношений Индии с Россией, особенно в условиях, когда Вашингтон пытается укрепить связи с Нью-Дели.

Напомним, что около месяца назад Моди посетил Россию, где он обнялся с российским диктатором Владимиром Путиным. На это резко отреагировал Владимир Зеленский, который заявил, что "это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям".