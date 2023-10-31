Политзаключенный Асан Ахтемов сейчас находится на этапе к Владимиру. Омбудсман Дмитрий Лубинец призвал мировое сообщество решительно реагировать на нарушение Россией норм международного гуманитарного права и потребовать немедленного освобождения всех незаконно заключенных.
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Что известно
По имеющейся информации, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и крымскотатарского активиста Азиза Ахтемова россияне незаконно этапируют в Минусинск в Восточной Сибири. Политзаключенный Асан Ахтемов находится на этапе к Владимиру.
Где именно сейчас Нариман Джелял и какое его состояние здоровья – пока неизвестно, поскольку уже несколько недель он не выходит на связь с женой.
Этапируя граждан Украины на свою территорию, Россия грубо нарушает Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права относительно гуманного отношения к гражданскому населению во время войны. В частности, государство-оккупантка не имеет права принудительно перемещать гражданских лиц с оккупированной территории на свою,
– подчеркнул Лубинец.
Более того, по словам омбудсмана, граждан Украины из временно оккупированного Крыма подвергают давлению и испытаниям суровым климатом.
Джеляла и братьев Ахтемовых этапируют / фото из телеграм-канала Дмитрия Лубинца
Дела Джеляла и братьев Ахтемовых: все, что известно
- Нариман Джелял – первый заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа.
- Его организация в оккупированном Крыму запрещена в 2016 году как "экстремистская".
- Азиз и Асан Ахтемовы – крымскотатарские активисты.
- Джеляла и братьев Ахтемовых россияне задержали в сентябре 2021 года. Их обвинили в преступлениях, которые они не совершали.
- Россия обвиняла их в повреждении газопровода в районе Перевального. Кроме того, Джеляла также обвинила в контрабанде взрывного устройства.
- В сентябре 2021 года засудила крымских татар. Наримана Джеляла – до 17 лет тюрьмы в колонии строгого режима, штрафа в 700 тысяч рублей и 1,6 года ограничения свободы передвижения. Асана Ахтемова – до 15 лет срока со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы передвижения в год, Азиза Ахтемова – до 13 лет тюрьмы, штрафа в 500 тысяч рублей и ограничение свободы передвижения в год.