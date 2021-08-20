Афганистан 19 августа празднует День независимости. Ведь больше 100 лет назад был подписан договор, положивший конец британскому правлению на этой территории.

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Вот только представители "Талибана" и простые афганцы по разному относятся к этому дню. Представители "Талибана" решили добавить свою окраску. Они заявляют, что отныне 19 августа – это еще и день победы над США.

Мол, благодаря их сопротивлению, цитирую: "Высокомерные США потерпели неудачу и отступили с нашей священной территории Афганистана". Также талибы добавляют, что в этот день афганцы должны понять – демократии в Афганистане положен конец и отныне в стране будут царить законы шариата.

Афганцы чувствуют расплату

В то же время "Талибан" призывает афганцев, которые толпятся у аэропорта Кабула, возвращаться в свои дома, ведь им ничего не угрожает даже если они работали вместе с американцами и европейцами. Чтобы месседж был более ясен, талибы избивают всех, кто пытается попасть на территорию аэропорта.

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Более того, Норвежский центр глобального анализа, который предоставляет ООН разведывательную информацию, сообщил, что "Талибан" готовит охоту на тех, кто не успеет покинуть страну в ближайшее время, ведь еще до захвата городов талибы создавали списки тех, кто работает на иностранные войска.



Демонстрация 19 августа 2021 года в Кабуле / Фото EPA

В такой атмосфере вполне логично, что афганцы в разных городах по всей стране видят День независимости Афганистана совсем иначе. К сожалению, они уже ощущают на себе расплату со стороны талибов.

В городе Джелалабад 18 августа талибы открыли огонь по протестующим, которые выступали за сохранение национального флага. Люди просто пытались заменить белое полотнище талибов на официальный флаг на главной площади, за что 3 человека были убиты, еще 10 – ранены.

Но даже такие зверства не останавливают простых афганцев. В Кабуле прошли многолюдные марши за национальный флаг.

Талибы не до конца понимают свою миссию

В честь Дня Независимости в Асадабаде и Хосте также прошли акции протеста, но здесь они закончились трагично. Шествие вызвало негодование у талибов и те убили еще, как минимум, 2 человек.

Такое поведение боевиков идет сильно вразрез с их вчерашними заявлениями о том, что они больше не те дикари какими были в 1990 года. Всего спустя 3 дня после захвата власти талибы начали показывать всю свою сущность. Хотя и продолжают уверять, что они мирные, а афганцы полностью на их стороне.

Многие аналитики допускают, что талибы просто сами не до конца понимают свою миссию. Получив власть они попытались сделать шаги к их признанию на мировой арене. Но тут же столкнулись с внутренним кризисом – отсутствием компетентных политиков в своих рядах, нехваткой продовольствия и источников дохода, а самая главная проблема – смогут ли они "сплотить" афганское общество?

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Кроме того, сами талибы заявляют, что сообщения от руководства в Кабуле часто не доходят до рядовых боевиков. Они продолжают вести себя так же как и раньше, несмотря на все заявление верхушки "Талибана".

Как бы там ни было, но американский президент Джо Байден, в интервью заявил, что талибы, несмотря на громкие заявления, вовсе не изменились с тех самых времен когда были у власти в 90-х. Их политика по-прежнему заключается в силе и порабощении.

К счастью, это понимают не только в Штатах, но и в самом Афганистане. Афганцы наконец оправились от шока и начинают поднимать голову.

Северный Альянс готовится к бою

Первым, кто выступил против "Талибана" публично, стал бывший вице-президент страны Амрулла Салех. Накануне он провозгласил себя законным президентом и призвал афганцев перестать боятся и начать сопротивление "Талибану". Хотя ранее была информация о том, что он бежал из страны.



Амрулла Салех призвал начать сопротивление "Талибану" / Фото Getty Images

За этим заявлением стояло нечто большее чем простой призыв. Оказалось, что Салех, находится на территории оплота сопротивления талибам – в северной долине Панджшер.

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Дело в том, что Салех представляет оппозиционную к Талибану группу, которую многие годы поддерживает так называемый Северный Альянс. Это группа лояльных боевиков, которые в 1980 годах активно противостояли советским войскам, а в 2001 году стали самой мощной афганской силой, которая помогла американцам победить талибов. Проще говоря – Северный Альянс – это сильнейший на сегодня противник Талибана и он высказывает готовность дать очередной бой.

Новая война против Талибана

Нынешний лидер Северного Альянса Ахмад Масуд заявил, что под предводительством "Талибана" Афганистан неизбежно снова станет эпицентром терроризма на планете, а потому он лично призывает весь афганский народ к восстанию.

Что важно, Ахмад Масуд – это сын легендарного Шах Масуда, который яростно сражался с талибами в 2001 году и которого убили боевики "Талибана" и "Аль-Каиды". Поэтому для Ахмада Масуда – это еще и кровная месть. И он заявляет, что готов объявить новую войну "Талибану".

По словам Масуда, в последние годы они накопили большое количество оружия и боеприпасов. Более того, те солдаты правительственных войск, которым удалось бежать от наступления талибов, в течении последних 72 часов примкнули к рядам Альянса сопротивления.



Лидер Северного Альянса призывает народ к восстанию / Фото Getty Images

Масуд утверждает, что они приходят с оружием. Кроме рядовых солдат на их сторону перешел и хорошо подготовленный афганский спецназ.

Масуд выступает за те же демократические ценности, которые западные страны пытались выстроить в Афганистане и сейчас он просит Запад помочь им с поставками оружия для борьбы с талибами. Такой призыв Масуд изложил в колонке издания The Washington Post.

Такой альянс вице-президента и лидера показывает, что "Талибану" можно было объявить бой еще раньше, когда боевики только начинали свое наступление, а в подчинении власти в Кабуле была огромная вооруженная армия. Но, оказалось, что именно руководство страны часто сдавало город за городом из-за коррупции и страха за свои личные кошельки.

Гани надеется вернуться в Афганистан

Сегодня высокопоставленные чиновники бывшего правительства всё чаще обвиняют в провале именно беглого президента Ашрафа Гани. Они обвиняют его в том, что это он лично отказался давать бой талибам.

В соцсетях, его же вчерашние сторонники, публикуют призывы арестовать и наказать предателя. Особенно критично по этому поводу высказался министр обороны Афганистана работавший с Гани.

Кроме того, посол Афганистана в Таджикистане, заявил, что Гани, прежде чем бежать из страны, прихватил с собой почти 170 миллионов долларов из госказны. Сам же беглый президент заявляет, что всё это вранье.



Ашраф Гани сбежал из страны / Фото Getty Images

Гани сказал, что бежал он из страны по совету высших чиновников, которые теперь его критикуют. Да и вообще, если бы он не покинул Кабул в воскресенье, то талибы устроили бы резню и чтобы предотвратить бойню, он и убежал из страны. Но, заявляет Гани, он еще надеется вернуться назад в Афганистан.

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Здесь стоит всё же подробнее остановиться на личности Ашрафа Гани. Стоит констатировать, что за 7 лет правления Гани страна неумолимо катилась вниз, что играло на руку талибам, которые обещали афганцам лучшую жизнь.

Гани не считают больше президентом

Почему у Гани не получилось и всё летело в пропасть с самого начала его правления? Впервые его избрали в 2014 году и тогда он наобещал афганцам решить конфликт с талибами, создать правительство, которое устроит всех и наконец помириться с Пакистаном.

Спустя время все эти обещания провалились – во всех бедах правительства Гани оказался виноват Пакистан, талибы были его агентами, а власть сосредоточилась только в руках Гани и его свиты. Отсюда и постоянные конфликты президента и лидеров провинций. Гани ни с кем не хотел делить власть.

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В 2019 году его переизбрали, но в выборах, где из 10 миллионов избирателей участвует всего чуть больше 1, 5 миллиона. Как видим, афганцы его не сильно жаловали. Да и за что? За 7 лет уровень бедности повысился с 39% до 54%, хотя каждый год в страну вливалось почти 8, 5 миллиарда долларов западной помощи. Именно при Гани уровень производства опиума снова стал расти.

Самое главное – Гани заявил, что если бы он не сбежал – пролилась бы кровь. Но 15 августа талибы, подойдя к Кабулу сообщили, что ожидают мирной передачи власти во избежание жертв. В это же время в Катаре стороны при участии США договаривались о формировании переходного правительства.

Но все меняется через час – Гани бежит из страны, а талибы безапелляционно захватывают власть. Сегодня даже в США открыто заявляют, что не считают Гани больше президентом.

США пытаются найти выход

Именно из-за бегства Гани и резкой смены ситуации процесс эвакуации американцев из Кабула стал таким проблематичным. Джо Байден признал, что они не укладываются в те сроки, которые были обозначены ранее. Поэтому допускает, что американские войска останутся в Афганистане и после 31 августа.



Ахмад Масуд может стать союзником США / Фото Getty Images

Очевидно, что США пытаются найти выход из сложившейся ситуации и сохранить лицо. Но и оставаться в стране лично, они тоже не могут.

Поэтому, вполне вероятно, что новыми, так сказать, доверенными лицами США в Афганистане станет тот самый Северный Альянс во главе с Ахмадом Масудом. И борьба против Талибана возобновится с новой силой, но уже руками тех, кто реально хочет бороться за свою родину.