Накануне Нового года президент России Владимир Путин решил сделать россиянам "подарок". 29 декабря он приказал возродить в стране систему вытрезвителей.

Владимир Путин подписал 29 декабря федеральный закон об "оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения". Это показал портал права РФ, как заметил 24 канал.

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Этот закон предусматривает следующее:

В России снова создадут вытрезвители.

Они могут быть как государственными, так и частными ("на базе государственно-частного партнерства").

Власть в регионах имеет право взимать плату с людей, которые попали в вытрезвитель.

В ТАСС со ссылкой на слова чиновника из специализированного комитета Госдумы сообщили, что ночь в таком заведении будет стоить где-то примерно 1500 рублей (600 гривен).

Интересно, что другим законом Путин позволил полицейским забирать людей и доставлять их в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители. Ранее они имели право отправлять пьяных только в больницы.

Заметим, в России вытрезвители ликвидировали в 2011 году. В Украине – еще в 1999 году.

Что следует помнить об ужасах советских вытрезвителей: смотрите программу 24 канала "Вспомнить все"