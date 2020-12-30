Народ заждался: Путин с 1 января вновь открывает в России вытрезвители
Накануне Нового года президент России Владимир Путин решил сделать россиянам "подарок". 29 декабря он приказал возродить в стране систему вытрезвителей.
Владимир Путин подписал 29 декабря федеральный закон об "оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения". Это показал портал права РФ, как заметил 24 канал.
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Этот закон предусматривает следующее:
- В России снова создадут вытрезвители.
- Они могут быть как государственными, так и частными ("на базе государственно-частного партнерства").
- Власть в регионах имеет право взимать плату с людей, которые попали в вытрезвитель.
В ТАСС со ссылкой на слова чиновника из специализированного комитета Госдумы сообщили, что ночь в таком заведении будет стоить где-то примерно 1500 рублей (600 гривен).
Заметим, в России вытрезвители ликвидировали в 2011 году. В Украине – еще в 1999 году.
Что следует помнить об ужасах советских вытрезвителей: смотрите программу 24 канала "Вспомнить все"
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