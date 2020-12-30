Народ зачекався: Путін з 1 січня знову відкриває у Росії витверезники
Напередодні Нового року президент Росії Володимир Путін вирішив зробити росіянам "подарунок". 29 грудня він наказав відродити у країні систему витверезників.
Володимир Путін підписав 29 грудня федеральний закон про "надання допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння". Це засвідчив портал права РФ, як зауважив 24 канал.
Цікава думка Найгірший рік для Путіна: чому його режим можуть остаточно знищити
Цей закон передбачає таке:
- У Росії знову створять витверезники.
- Вони можуть бути як державними, так і приватними ("на базі державно-приватного партнерства").
- Влада у регіонах матиме право стягувати плату з людей, які потрапили до витверезника.
У ТАСС із посиланням на слова чиновника зі спеціалізованого комітету Держдуми повідомили, що ніч у такому закладі буде коштувати десь приблизно 1500 рублів (600 гривень).
Зауважимо, в Росії витверезники ліквідували у 2011 році. В Україні – ще 1999 року.
Що слід пам'ятати про жахіття радянських витверезників: дивіться програму 24 каналу "Згадати все"
Це цікаво Хто з політиків отримав звання "Грінч" року: опитування
Поділитися новиною