Напередодні Нового року президент Росії Володимир Путін вирішив зробити росіянам "подарунок". 29 грудня він наказав відродити у країні систему витверезників.

Володимир Путін підписав 29 грудня федеральний закон про "надання допомоги особам, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння". Це засвідчив портал права РФ, як зауважив 24 канал.

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Цей закон передбачає таке:

У Росії знову створять витверезники.

Вони можуть бути як державними, так і приватними ("на базі державно-приватного партнерства").

Влада у регіонах матиме право стягувати плату з людей, які потрапили до витверезника.

У ТАСС із посиланням на слова чиновника зі спеціалізованого комітету Держдуми повідомили, що ніч у такому закладі буде коштувати десь приблизно 1500 рублів (600 гривень).

Цікаво, що іншим законом Путін дозволив поліцейським забирати людей і доставляти їх у стані алкогольного сп'яніння до витверезників. Раніше вони мало право відправляти п'яних тільки до лікарень.

Зауважимо, в Росії витверезники ліквідували у 2011 році. В Україні – ще 1999 року.

Що слід пам'ятати про жахіття радянських витверезників: дивіться програму 24 каналу "Згадати все"

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