Народ заплатит, или Почему МВФ отказал Украине в транше?

МВФ отказал Украине в новом транше из-за отмены статьи КК о незаконном обогащении – дыру в резервах НБУ покроют за счет налогоплательщиков.

Международный валютный фонд перенес сроки предоставления очередного кредита Украине в 500 млн долларов – это очевидная реакция на решение Конституционного суда Украины об отмене статьи 368-2 Криминального кодекса о незаконном обогащении государственных служащих.

И теперь вместо дешевых денег МВФ для покрытия дефицита в резервах НБУ Украина будет брать дорогие кредиты в коммерческих банках, выпускать облигации с высокой доходностью, то есть тратить в 3 раза больше средств. 12 марта Украина продала на 350 млн долларов облигации займа с обязательством выплачивать 9,75% годовых в валюте. Эти деньги можно было взять по гораздо более низкой ставке МВФ в 3%.

Неприкосновенность народных депутатов, неприкосновенность чиновников действующей власти обойдется Украине очень дорого – это подрыв доверия наших западных партнеров, это конкретные деньги – многие миллионы долларов, которые потеряют украинские налогоплательщики, которые теперь будут направлены на получение дорогих денег.

Напомню, что статью 368-2 приняли в редакции правящей коалиции, в рабочей группе был тогдашний глава фракции БПП Юрий Луценко. Тогда это справедливо оценивалось как важная радикальная реформа. Отмена статьи, по сути, делает невозможным привлечение госслужащих к уголовной ответственности за несовпадение данных с декларацией.

Кого сегодня в Украине подозревают в незаконном обогащении?Подозрения по этой статье объявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику. А еще дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко и заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

Читайте также: МВФ, США и ЕС просят не рассматривать проекты о незаконном обогащении