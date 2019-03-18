МВФ, США и ЕС просят не рассматривать проекты о незаконном обогащении

В Верховную Раду поступило письмо от МВФ, послов США и ЕС с просьбой отложить рассмотрение законопроектов о незаконном обогащении из-за их несовершенства.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, пишет "Интерфакс-Украина".

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Посол США, миссия МВФ и посол Евросоюза написали письмо. Они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. "В том числе и президентский", – сказал председатель парламентского комитета.

Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Отныне Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников по их электронным декларациям.

Что значит статья о незаконном обогащении?Конституционный суд Украины фактически оправдал всех подозреваемых в незаконном обогащении чиновников тем, что отменил уголовную статью о незаконном обогащении. Из-за решения КС, Антикоррупционный суд не сможет привлечь к ответственности чиновников и депутатов по их электронным декларациям.



Согласно статье о незаконном обогащении, чиновники должны были сами доказывать законность своих доходов. То есть, если чиновник не мог доказать, откуда деньги – он признавался виновным и должен был сесть в тюрьму.



Однако для правоохранителей не все потеряно, ведь в Уголовном кодексе сохранилась статья 366 об ответственности за недостоверное декларирование. Эта норма также позволяет эффективно наказывать любого госслужащего и депутата.