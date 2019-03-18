МВФ, США і ЄС просять не розглядати проекти про незаконне збагачення

До Верховної Ради надійшов лист від МВФ, послів США і ЄС із проханням відкласти розгляд законопроектів про незаконне збагачення через їх недосконалість.

Голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив про це на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

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Посол США, місія МВФ та посол Євросоюзу написали лист. Вони просять відкласти розгляд всіх законопроектів, тому що вони недосконалі. "У тому числі і президентський", – сказав голова парламентського комітету.

Конституційний суд України скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Відтепер Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності можновладців за їх електронними деклараціями.

Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.