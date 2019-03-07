Чи можливо притягнути до відповідальності тих осіб, які потрапляли під скасовану статтю КК

Артем Ситник заявив про незворотність наслідків скасування дії статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Він пов'язує рішення КС із недопущенням розгляду цих справ антикорупційним судом.

Директор Національного антикорупційного бюро України стверджує, що фактично в розслідуваннях, де фігурувала лише стаття про незаконне збагачення, поставлено юридичну крапку, пише "Інтерфакс-Україна".

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Наразі Ситник не бачить можливості повернути ситуацію в зворотному напрямку. Все через те, що рішення суду скасовує дію цієї статті й навіть якщо буде ухвалено відповідний закон парламентом, цей закон поширюватиметься лише на ті діяння, які відбуватимуться після набуття чинності законом

Директор НАБУ наголосив, що робота завершилася тим, що особи, дії яких потрапляли під скасовану статтю, та яким було пред'явлено підозри, змогли уникнути покарання.

Можливо, і найімовірніше, це пов'язано з тим, що найближчим часом запрацює Вищий антикорупційний суд і ці справи могли бути передані на розгляд суду,

– додав Ситник.

За його словами, антикорупційні органи пропонують нову редакцію цієї статті. Однак, "необхідно визнати, що наслідки незворотні: немає юридичного шляху відновити ті розслідування, які були".

Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.



Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.



Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.