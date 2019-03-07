16:47
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як виглядає щастя для росіян. Пиня проти наукового прогресу
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 березня
      Вєсті.UA: Невловимий Труханов. Лайфхак як не помітити 84 кілограмів героїну
      Вєсті.UA
      19:49, 6 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      Чи можливо притягнути до відповідальності тих осіб, які потрапляли під скасовану статтю КК

      144 Читать новость на русском
      Чи можливо притягнути до відповідальності тих осіб, які потрапляли під скасовану статтю КК
      Чи можливо притягнути до відповідальності тих осіб, які потрапляли під скасовану статтю КК / Фото з відкритих джерел

      Артем Ситник заявив про незворотність наслідків скасування дії статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Він пов'язує рішення КС із недопущенням розгляду цих справ антикорупційним судом.

      Директор Національного антикорупційного бюро України стверджує, що фактично в розслідуваннях, де фігурувала лише стаття про незаконне збагачення, поставлено юридичну крапку, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Що пропонують нові законопроекти Порошенка і Тимошенко про незаконне збагачення

      Наразі Ситник не бачить можливості повернути ситуацію в зворотному напрямку. Все через те, що рішення суду скасовує дію цієї статті й навіть якщо буде ухвалено відповідний закон парламентом, цей закон поширюватиметься лише на ті діяння, які відбуватимуться після набуття чинності законом

      Директор НАБУ наголосив, що робота завершилася тим, що особи, дії яких потрапляли під скасовану статтю, та яким було пред'явлено підозри, змогли уникнути покарання.

      Можливо, і найімовірніше, це пов'язано з тим, що найближчим часом запрацює Вищий антикорупційний суд і ці справи могли бути передані на розгляд суду,
      – додав Ситник.

      За його словами, антикорупційні органи пропонують нову редакцію цієї статті. Однак, "необхідно визнати, що наслідки незворотні: немає юридичного шляху відновити ті розслідування, які були".

      Що означає стаття про незаконне збагачення?Конституційний суд України фактично виправдав усіх підозрюваних у незаконному збагаченні чиновників тим, що скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      Проте для правоохоронців не все втрачено, адже у Кримінальному кодексі збереглася стаття 366 про відповідальність за недостовірне декларування. Ця норма також дозволяє ефективно карати будь-якого держслужбовця і депутата.

      blog_ava
      Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
      сьогодні
      5587
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Гроші Корупція Судді НАБУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
      сьогодні , 16:30 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
      Настя Сукач 5587
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 31373
      8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      сьогодні , 08:13 8 березня – святкувати чи ні? Опитування
      2602
      Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      сьогодні , 15:00 Мова – зброя проти "русского мира", або Чому необхідно ухвалити занопроект про мову
      Артем Овдієнко 220
      Відкриття першої IKEA в Україні знову відкладається: що про це відомо
      сьогодні , 14:01 Відкриття першої IKEA в Україні знову відкладається: що про це відомо
      1269
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук