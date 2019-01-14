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      Народная Конституция станет инструментом для воплощения общественного договора, – Тимошенко

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      Заседание Национальной платформы №1
      Заседание Национальной платформы №1 / ba.org.ua

      Юлия Тимошенко приняла участие в заседании Национальной платформы №1, в рамках которой лучшие юристы страны занимаются разработкой общественного договора и Новой народной Конституции.

      "Новый общественный договор – это стратегия на сотни лет, а Конституция – это инструмент для воплощения части задач на конкретном историческом этапе. Мы как политики будем вместе с вами, с вашими предложениями работать над проектом Новой Конституции, которая будет так же Общественным договором, но с учетом конкретных временных и исторических обстоятельств", – отметила лидер "Батькивщины".

      Разработчики обоих проектов отметили, что документы фактически готовы к вынесению на всенародное обсуждение в вики-режиме, которое должно стартовать еще до выборов.

      Воплощением в жизнь задач Новой Конституции и Общественного договора заниматься Национальный стратегический центр. Он появится в стране после принятия Основного закона на всеукраинском референдуме, который объявит новый президент, отметила Юлия Тимошенко.

      "Мне очень приятно, что мои предложения и наработки тоже принимаются. Я благодарна экспертам за то, что в свое время пригласили меня присоединиться к команде. Совместная работа над Новой Конституцией является залогом того, что видение гражданского общества не разойдется с тем, которое будут воплощать в жизнь политики ", – написала на своей странице в Facebook глава партии по результатам встречи.

      Также во время сегодняшнего заседания было принято решение о создании рабочей группы, которая должна предложить легитимный пошаговый механизм организации и проведения всенародного референдума.

      Базой для его разработки, по мнению экспертов, должен стать действующий закон о ЦИК, в котором детально прописана процедура организации всеукраинского волеизъявления по народной инициативе, проведение которого объявляется указом президента.

      Напомним, что над подготовкой инициированных Юлией Тимошенко проектов Общественного договора и Новой Конституции уже более полугода работают рабочие группы в Киеве и всех регионах. А Национальная платформа № 1 провела десятки заседаний с участием сотен ученых, экспертов, юристов и специалистов по конституционному праву.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ЦИК ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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