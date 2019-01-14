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      Народна Конституція стане інструментом для втілення Суспільного договору, – Тимошенко

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      Засідання Національної платформи №1
      Засідання Національної платформи №1 / ba.org.ua

      Юлія Тимошенко взяла участь у засіданні Національної платформи №1, у межах якої кращі правники країни займаються розробкою Суспільного договору та Нової народної Конституції.

      "Новий суспільний договір – це стратегія на сотні років, а Конституція – це інструмент для втілення частини завдань на конкретному історичному етапі. Ми як політики будемо разом з вами, з вашими пропозиціями працювати над проектом Нової Конституції, яка буде так само Суспільним договором, але з урахуванням конкретних часових та історичних обставин", – наголосила лідер "Батьківщини".

      Розробники обох проектів відзначили, що документи фактично готові до винесення на всенародне обговорення у вікі-режимі, яке має стартувати ще до виборів.

      Втіленням у життя завдань Нової Конституції та Суспільного договору займатиметься Національний стратегічний центр. Він з’явиться в країні після ухвалення Основного закону на Всеукраїнському референдумі, який оголосить новий президент, зазначила Юлія Тимошенко.

      "Мені надзвичайно приємно, що мої пропозиції та напрацювання теж приймаються. Я вдячна експертам за те, що свого часу запросили мене долучитися до команди. Спільна робота над Новою Конституцією є запорукою того, що бачення громадянського суспільства не розійдеться із тим, що втілюватимуть у життя політики", – написала на своїй сторінці у Facebook голова партії за результатами зустрічі.

      Також під час сьогоднішнього засідання було ухвалено рішення про створення робочої групи, яка має запропонувати легітимний покроковий механізм організації та проведення всенародного референдуму.

      Базою для його розробки, на думку експертів, має стати чинний закон про ЦВК, у якому детально прописана процедура організації всеукраїнського волевиявлення за народною ініціативою, проведення якого оголошується указом президента.

      Нагадаємо, що над підготовкою ініційованих Юлією Тимошенко проектів Суспільного договору та Нової Конституції вже понад півроку працюють робочі групи в Києві та усіх регіонах. А Національна платформа № 1 провела десятки засідань за участі сотень науковців, експертів, юристів та фахівців з конституційного права.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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