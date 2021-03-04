Депутаты рассмотрели законопроект о правовом регулировании института старост в новосозданных территориальных общинах. То есть, тех, кто будет представлять интересы общины и осуществлять коммуникацию с властью.

Новый документ вносит изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине", а именно относительно определения понятия "старостинский округ" и очерчивает полномочия старост.

Этим законопроектом мы подчеркиваем все полномочия старост, а также исключаем их из состава исполнительных комитетов. То есть, староста теперь будет иметь совещательный орган на Совете, на комиссии, на исполнительном комитете, однако не будет входить в них,

– поделился народный депутат Украины Павел Бакунец.

Однако, по мнению народного депутата Павла Бакунца, для полноценного завершения процесса децентрализации этого мало. В первую очередь нужно укрепить финансовую состоятельность общин. В частности, за счет налоговых поступлений.

"В новосозданных общинах руководство жалуется, им не хватает средств. Опустили образование, культуру, территориальные центры, а субвенции из государственного бюджета на это не дают. Если и дают, то их не хватает. Например, на Львовщине в Рава-Русской общине не хватает 10 миллионов, в Золочевской, в Яворовской 35 миллионов. Нам гораздо важнее проголосовать законопроект, чтобы хотя бы часть еще налога НДФЛ опустить на места, тогда местные главы будут иметь деньги и знать, как ими распоряжаться", – подчеркнул нардеп.

В частности, депутат отмечает необходимость принятия законопроекта 5066, по которому, 5% от налога на доходы физических лиц должны оставаться в местных бюджетах. Эти средства главы новосозданных общин смогут использовать для строительства дорог и обновления инфраструктурных объектов. Что будет способствовать развитию местного самоуправления. Однако этот законопроект, по словам его разработчиков, до сих пор не включен в повестку дня парламента.