Депутати розглянули законопроєкт щодо правового регулювання інституту старост у новостворених територіальних громадах. Тобто, тих, хто представлятиме інтереси громади та здійснюватиме комунікацію із владою.

Новий документ вносить зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме щодо визначення поняття "старостинський округ" та окреслює повноваження старост.

Цим законопроєктом ми підкреслюємо всі повноваження старост, а також виключаємо їх зі складу виконавчих комітетів. Тобто, староста тепер буде мати дорадчий орган на Раді, на комісії, на виконавчому комітеті, однак не входитиме в них,

– поділився народний депутат України Павло Бакунець.

Проте, на думку народного депутата Павла Бакунця, для повноцінного завершення процесу децентралізації цього замало. В першу чергу потрібно зміцнити фінансову спроможність громад. Зокрема, за рахунок податкових надходжень.

"У новостворених громадах керівництво бідкається, їм не вистачає коштів. Опустили освіту, культуру, територіальні центри, а субвенції з державного бюджету на це не дають. Якщо й дають, то їх не вистачає. Наприклад, на Львівщині в Раворуській громаді не вистачає 10 мільйонів, в Золочівській, в Яворівській 35 мільйонів. Нам набагато важливіше проголосувати законопроєкт аби хоча б частину ще податку ПДФО опустити на місця, тоді місцеві голови матимуть гроші та знатимуть як ними розпоряджатися", – підкреслив нардеп.

Зокрема, депутат наголошує на необхідності ухвалення законопроєкту 5066, за яким, 5% від податку на доходи фізичних осіб мають залишатися у місцевих бюджетах. Ці кошти голови новостворених громад зможуть використовувати для будівництва доріг та оновлення інфраструктурних об'єктів. Що сприятиме розвитку місцевого самоврядування. Проте цей законопроєкт, за словами його розробників, й досі не включено до порядку денного парламенту.