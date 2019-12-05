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      Народные депутаты будут учиться в "американском Трускавце"

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      Нардепы смогут пройти специальное обучение в США по программе Open Word / Фейсбук-страница "Слуги народа"

      Народные депутаты из фракции "Слуга народа" с 2020 года будут проходить обучение в "американском Трускавце". Это специальное обучение в США по программе Конгресса Open Word.

      "Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие – это должны быть нардепы, впервые избранные в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев", – сообщили в пресс-службе "Слуги народа".

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      Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что важно увидеть, как работают американские институты. Ведь они существуют независимо от того, кто при власти.

      Американская демократия насчитывает более 200 лет. Главная ее ценность – это институты власти.

      Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина,
      – отметила Кравчук.

      Что известно об обучении "слуг народа" в Трускавце?Это были первое обучение для будущих нардепов от "Слуги народа" перед началом работы Рады. Длилось оно с 28 по 4 августа 2019 года в Трускавце. Там будущие политики жили в одном из самых дорогих комплексов отдыха Rixos и получали "базовый уровень знаний", необходимый для успешной реализации полномочий".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Верховная Рада Учеба Слуга народа
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