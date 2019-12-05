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      Народні депутати навчатимуться в "Американському Трускавці"

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      Нардепи зможуть пройти спеціальне навчання у США за програмою Open Word / Фейсбук-сторінка "Слуги народу"

      Народні депутати з фракції "Слуга народу" з 2020 року проходитимуть навчання в "Американському Трускавці". Це спеціальне навчання у США за програмою Конгресу Open Word.

      "Американці запрошують депутатів від усіх фракцій. Єдина умова – це повинні бути нардепи, вперше обрані до Верховної Ради. Тобто до США полетять понад 300 парламентарів", – повідомили у пресслужбі "Слуги народу".

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      Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук наголосила, що важливо побачити, як працюють американські інституції. Адже вони існують незалежно від того, хто при владі.

      Американська демократія налічує понад 200 років. Головна її цінність – це інституції влади.

      Ми хочемо перейняти досвід сильних інституцій. Щоб такою ж сильною та надійною стала і Україна,
      – наголосила Кравчук.

      Що відомо про навчання "слуг народу" у Трускавці? Це були перші навчання для майбутніх нардепів від "Слуги народу" перед початком роботи Ради. Тривали вони від 28 до 4 серпня 2019 року у Трускавці. Там майбутні політики жили в одному із найдорожчих відпочинкових комплексів Rixos та отримували "базовий рівень знань", необхідний для "успішної реалізації повноважень".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Новини США Освіта
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