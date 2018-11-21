Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"

В Верховной Раде разблокировали подписание закона об изменениях в Налоговый кодекс относительно налогообложения автомобилей на еврономерах. Народным депутатам не хватило голосов, чтобы отменить соответствующее решение.

Во время голосования нардепы отклонили два проекта постановлений, которые предусматривали отмену решения о принятии этого закона.

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Так, за проект постановления №8487-П "Об отмене решения Верховной Рады за 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" проголосовали только 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

Автором этого проекта является народный депутат Юрий Деревянко – он объяснил необходимость отмены решения нарушением процедуры принятия этого закона.

Постановление 8487-П1 авторства нардепа Сергея Каплинова предусматривала необходимость отмены голосования по новым правилам налогообложения из-за нарушения процедуры рассмотрения законопроекта. В частности, автор заявил о поздно опубликованной сравнительной таблице ко второму чтению. По его словам, она должна появиться в канун голосования, а не за 10 дней до рассмотрения, как предусмотрено регламентом. За решение об отмене закона проголосовало всего 56 народных депутатов.

Такое решение Рады дает возможность главе Верховной Рады Андрею Парубию подписать принятый законопроект и передать его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах не удовлетворил принятый закон и они продолжили свои протесты.

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