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      Народные депутаты не поддержали отмену новых правил налогообложения "евроблях"

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      В Верховной Раде разблокировали подписание закона об изменениях в Налоговый кодекс относительно налогообложения автомобилей на еврономерах. Народным депутатам не хватило голосов, чтобы отменить соответствующее решение.

      Во время голосования нардепы отклонили два проекта постановлений, которые предусматривали отмену решения о принятии этого закона.

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      Так, за проект постановления №8487-П "Об отмене решения Верховной Рады за 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" проголосовали только 67 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

      Автором этого проекта является народный депутат Юрий Деревянко – он объяснил необходимость отмены решения нарушением процедуры принятия этого закона.

      Постановление 8487-П1 авторства нардепа Сергея Каплинова предусматривала необходимость отмены голосования по новым правилам налогообложения из-за нарушения процедуры рассмотрения законопроекта. В частности, автор заявил о поздно опубликованной сравнительной таблице ко второму чтению. По его словам, она должна появиться в канун голосования, а не за 10 дней до рассмотрения, как предусмотрено регламентом. За решение об отмене закона проголосовало всего 56 народных депутатов.

      Такое решение Рады дает возможность главе Верховной Рады Андрею Парубию подписать принятый законопроект и передать его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах не удовлетворил принятый закон и они продолжили свои протесты.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Верховная Рада Налоги Авто на еврономерах
      Источник: 24 Канал
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