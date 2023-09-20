Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В частности, там напомнили, что год назад, 20 сентября 2022 года, волонтеры передали для разведчиков космический аппарат ICEYE!
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За этот год "народный спутник" принес множество пользы в нашей борьбе за свободу – его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники!
– отметили разведчики.
В частности, ICEYE сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября 2023 года, когда были уничтожены российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
""Народный спутник" продолжает работать в интересах военной разведки и украинского народа!" – резюмировали разведчики.
Аэродром в Рязанской области, снимок со спутника / Фото ГУР МО
Позиции враждебной ПВО в России, снимок со спутника / Фото ГУР МО
Главное об атаке на Севастополь
- В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке на морской завод имени Орджоникидзе, где ремонтируют корабли Черноморского флота России.
- Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщила, что в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".