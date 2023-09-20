Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, там нагадали, що рік тому, 20 вересня 2022 року, волонтери передали для розвідників космічний апарат ICEYE!.

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Упродовж цього року "народний супутник" приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу – його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки!,

– зазначили розвідники.

Зокрема, ICEYE зіграв дуже важливу роль у атаці на Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року, коли були знищені російський десантний корабель "Мінск" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

""Народний супутник" продовжує працювати в інтересах військової розвідки та українського народу!" – резюмували розвідники.



Аеродром в Рязанській області, знімок з супутника / Фото ГУР МО

Позиції ворожої ППО в Росії, знімок з супутника / Фото ГУР МО

Довідка. 18 серпня 2022 року Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 мільйонів гривень. Завдяки супутнику Збройні сили України отримали доступ до високоякісних знімків для планування операцій. Зауважимо, що гроші спершу збирали на "Байрактари", але компанія-виробник "Baykar" заявила, що надасть безпілотники безплатно. Нагадаємо, що потрібну суму вдалося зібрати всього за 3 дні.

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